Shapr s’engage à protéger votre vie privée et à développer des technologies qui vous offrent une expérience en ligne puissante et sûre. La présente Politique de confidentialité (la « Politique ») s’applique au Système et aux Services et régit la collecte et l’utilisation des données en ligne. Tous les mots en majuscules non définis dans les présentes auront le sens qui leur est attribué dans les Conditions d’utilisation.

Nous pouvons, à tout moment et occasionnellement, apporter des modifications à la présente Politique. La version la plus récente de la Politique est celle de la date indiquée à la fin du présent document. Si nous apportons des modifications importantes à notre Politique, ces modifications s’appliqueront aux données personnelles collectées après la date d’entrée en vigueur indiquée dans la Politique, et nous vous en informerons en plaçant une notification sur le Système avant l’entrée en vigueur de la modification. Nous encourageons tous les utilisateurs à consulter régulièrement la présente Politique afin d’obtenir les dernières informations concernant nos pratiques en matière de confidentialité.

Les données personnelles collectées par Shapr

Shapr ne collecte que les données personnelles nécessaires à l’utilisation du Service et qui sont les suivantes :

Données d’identification : Shapr collecte des données personnelles auprès de vous, y compris, mais sans s’y limiter, votre adresse e-mail, nom, intitulé de poste, nom de l’entreprise ou de l’organisation, et numéro de téléphone. Le caractère obligatoire ou non des informations collectées est renseigné sur le formulaire de saisie.

Vous pouvez nous communiquer ces informations en les saisissant directement au sein du formulaire de saisie lors de l’inscription puis lors de l’utilisation de votre Compte. Afin de faciliter votre inscription, Shapr vous propose également de communiquer l’ensemble de ces données par l’intermédiaire des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes préalablement inscrits et pour lesquels vous aurez expressément demandé que les données nécessaires soient transmises à Shapr, tel que Linkedin Connect.

Profil utilisateur : Shapr peut également collecter des informations démographiques, telles que le code postal, l'âge, le sexe, les préférences, les intérêts et les favoris que vous aurez renseigné sur votre profil.



Géolocalisation : l’utilisation du Service nécessite que votre appareil mobile soit géolocalisé. Sous réserve de votre accord exprès et préalable, Shapr pourra collecter des données de localisation reçues de l’appareil mobile que vous utilisez afin de faire fonctionner le Système pour indiquer votre localisation à d’autres Utilisateurs ou fournir des informations, notamment des publicités ciblées ou des promotions selon votre localisation géographique via le Système. De nombreux appareils mobiles intégrant un mécanisme GPS permettent aux utilisateurs de « désactiver » les données d’activation de localisation envoyées à Shapr ou à toute autre partie. Si vous ne souhaitez pas nous indiquer votre localisation, veuillez désactiver la fonctionnalité d’activation de localisation sur votre appareil lorsque le Système vous y invite ou simplement mettez à jour vos préférences sur le Système afin d’empêcher la collecte de vos données de localisation : néanmoins, la désactivation du service de géolicalisation vous empêchera d’utiliser le Service de mise en relation.



Données de connexion : Shapr collecte automatiquement certaines informations sur le matériel et le logiciel de votre ordinateur ou appareil mobile. Ces informations incluent votre adresse IP, le type et le modèle d’appareil mobile, le type de navigateur, l’identification de l’appareil, les noms de domaine, les heures d’accès et les adresses des sites internet de référence. Cette information est utilisée par Shapr pour le fonctionnement du Système, pour maintenir la qualité du Système et pour fournir des statistiques générales concernant l’utilisation du Système.

Nous vous rappelons que si vous divulguez directement des données personnelles ou sensibles à travers le Système ou les Services (y compris, pour plus de clarté, les Services de Communication), ces informations pourront être collectées et utilisées par des tiers, Shapr n’ayant aucune connaissance de vos communications privées en ligne avec d’autres Utilisateurs du Système ou des Services.

Données de tiers . En complément de vos données personnelles, Shapr peut également collecter les données personnelles de tiers que vous nous aurez communiqué.

Si vous le souhaitez, le Système peut être utilisé pour télécharger et conserver vos contacts à l’occasion de l’utilisation des Services, dans le but d’améliorer votre expérience et de développer votre réseau en exploitant ces contacts de différentes manières, notamment (i) en suggérant des contacts potentiels sur le Système avec lesquels vous n’êtes pas encore connecté, (ii) en vous donnant la possibilité de choisir d’inviter des contacts de votre carnet d’adresses qui ne sont pas encore utilisateurs du Système Sharp ou des Services Shapr à utiliser Shapr, et ce afin de développer votre réseau Shapr, et (iii) par tous les autres services ou outils que Shapr peut acquérir ou développer dans le futur à fin d’améliorer votre expérience dans l’utilisation du Système et des Services. Les informations concernant vos contacts peuvent inclure des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et d’autres identifiants. Les informations relatives à vos contacts peuvent être téléchargées directement sur le Système à partir des périphériques que vous utilisez pour accéder au Système ou en accordant explicitement l’autorisation au Système d’accéder aux informations relatives à vos contacts conservés sur des sites ou des services tiers. Vous vous engagez, à ce titre, à vous assurer du consentement des personnes concernées à ce que leurs données soient transmises à Shapr dans ce cadre.

Pas d’informations collectées auprès d’enfants de moins de 13 ans : Shapr ne demandera jamais ni ne collectera sciemment des informations auprès d’enfants. Nous sommes fermement engagés à préserver la confidentialité en ligne de tous les visiteurs de notre site internet, y compris les enfants. Nous ne collectons sciemment pas d’informations sur des enfants ni ne vendons des produits aux enfants. Conformément à la Children's Online Privacy Protection Act (loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne), nous ne collecterons sciemment pas d’informations auprès d’enfants de moins de 13 ans. De plus, nous pouvons limiter les inscriptions aux concours, loteries ou promotions aux participants âgés d’au moins 18 ans.

Les finalités pour lesquelles vos données personnelles sont collectées

Les données personnelles que Shapr collecte sont traitées conformément à la réglementation en vigueur pour répondre à des finalités explicites, légitimes et déterminées, soit sur la base d’un contrat et notamment des Conditions Générales soit pour répondre à une obligation règlementaire soit sous réserve de votre consentement.

Vous fournir les Services

Shapr collecte et utilise vos données personnelles pour faire fonctionner le Système et fournir les Services, plus particulièrement de vous permettre d’ouvrir un Compte, de l’utiliser et d’assurer les mises en relation avec les autres utilisateurs par l’intermédiaire d’une messagerie interne. Shapr n’a pas accès aux messages adressés entre vous et les autres utilisateurs, sauf en cas de transmission desdits messages par votre intermédiaire ou celle d’un autre utilisateur.

Les données personnelles nous sont également indispensables dans le cadre de nos interactions avec vous pour assurer le service clients et plus généralement, dans le cadre de nos relations commerciales.

Afin d’assurer la qualité de nos Services et de procéder à leur amélioration, Shapr procède également à l’établissement de statistiques générales, lesquelles font l’objet d’une procédure d’anonymisation quand le traitement de données personnelles n’apparaît pas nécessaire à la réalisation des statistiques.

Vous informer des Services disponibles.

Sous réserve de votre accord préalable, Shapr utilise également vos données personnelles pour vous informer des produits ou services disponibles auprès de Shapr et de ses entités affiliées. Shapr est également susceptible de vous contacter pour vous proposer de participer à des sondages afin de connaître votre avis sur les services actuels ou sur les nouveaux services potentiels pouvant être proposés par Shapr.

Promotions, publicités et offres promotionnelles (concours, loteries,…)

Vous pouvez, sur le Système, participer à des concours, loteries et autres offres promotionnelles que nous pouvons vous proposer occasionnellement. Grâce à ces opérations, vous pouvez choisir de participer à des activités telles que le partage avec d’autres personnes des informations trouvées sur le Système ou sur les plateformes des réseaux sociaux, ou l’envoi d’invitations par e-mail. En ce qui concerne les concours, loteries et autres offres promotionnelles que nous pouvons offrir de temps à autre via le Système ou les plateformes en question, nous utilisons les informations que vous fournissez pour l’administration des concours, loteries et autres opérations. Sous réserve des restrictions contractuelles ou légales applicables, nous pouvons également utiliser les informations pour communiquer avec vous, ou avec d’autres personnes que vous sélectionnez, à propos de nos produits et services, ou nos partenaires peuvent utiliser ces informations pour communiquer avec vous au sujet de concours, loteries ou autres opérations ou sur leurs produits et services. Si vous choisissez de participer à ces promotions, et que cette participation est valide, nous serons susceptibles de vous demander de communiquer ou de conformation des informations telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre date de naissance et votre numéro de téléphone.

Plus généralement, Shapr peut vous envoyer des e-mails ou d’autres communications et des publicités de tiers avec des offres promotionnelles si vous acceptez de recevoir de telles communications ou publicités. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations promotionnelles spéciales, de publicités ou d’autres messages de notre part ou de la part de tiers annonceurs, vous pouvez cliquer sur le lien en bas du courrier électronique ou mettre à jour vos paramètres et préférences sur le Système. Un délai raisonnable nous est nécessaire afin de satisfaire votre demande.

Enfin, veuillez noter que Shapr est susceptible de faire appel à des prestataires afin d’assurer nos opérations de promotions auprès de tiers proposant des services de réseaux sociaux, sur la base des informations dont nous disposons et notamment pour vous permettre d’assurer les meilleures mises en relation possible : vous pouvez refuser que vos informations soient utilisées à cette fin en configurant les paramètres de confidentialité directement sur les réseaux sociaux sur lesquels vous vous êtes inscrits.

Sécuriser nos Services

Shapr sécurise vos données personnelles, ainsi que les données personnelles de tiers contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés. Shapr sécurise les données personnelles que vous fournissez sur des serveurs informatiques dans un environnement contrôlé et sécurisé, protégé contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés. Lorsque des données personnelles sont transmises à d’autres sites internet, elles sont protégées à l’aide de techniques de cryptage, tel que le protocole SSL (Secure Socket Layer). Néanmoins, nous vous rappelons qu’aucun système de sécurité n’est impénétrable. Nous ne pouvons pas garantir que les informations que les utilisateurs du Système peuvent transmettre ou fournir soient totalement sécurisées.

Assurer la qualité technique du Système

Nous utilisons divers outils et technologies d’analyse de sites internet relatifs à l’activité sur nos sites qui nécessitent la conservation de données des sessions Web. L’objectif général de ces outils est de faciliter l’utilisation de nos sites internet, d’identifier et de corriger de manière proactive les conditions d’erreur et de vous fournir des publicités et des contenus plus pertinents. Ces outils et technologies sont également utilisés pour aider les visiteurs du site internet qui signalent des problèmes dans l’utilisation de nos sites. Les données des sessions Web conservées sont utilisées conformément à la présente Politique de confidentialité.

Respecter nos obligations légales et règlementaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du Système et la fourniture des Services, Shapr est tenue à différentes obligations légales et règlementaires impliquant la conservation de vos données personnelles. Ces données peuvent également être utilisées à l’occasion d’opérations d’identification des auteurs de contenu présentant un caractère illicite.

Les destinataires des données personnelles collectées

Shapr ne vend ni ne loue ses listes de clients ou l’identité de clients individuels à des tiers. Sous réserve de votre accord exprès et préalable, Shapr peut occasionnellement vous contacter au nom de partenaires commerciaux externes au sujet d’une offre particulière qui pourrait vous intéresser. Dans ce cas, vos données personnelles uniques ne sont pas transférées au tiers en question.

Shapr peut partager des données personnelles avec des partenaires de confiance intervenant en qualité de sous-traitant pour nous aider à effectuer des analyses statistiques, vous envoyer un e-mail ou un courrier postal, d’assiter les clients, organiser des livraisons, ou procéder à des opérations d’agrégations. Ces tiers ont interdicton contractuelle d’utiliser les données personnelles transmises par Shapr, sauf pour fournir ces services à Shapr, et ils sont tenus de maintenir la confidentialité de vos informations avec une protection égale ou supérieure à celle offerte par Shapr.

Shapr ne pourra pas, sans votre consentement exprès, utiliser ou divulguer des données personnelles sensibles, telles que la race, la religion ou les affiliations politiques à une quelconque entité, sauf si une loi, un réglement, ou une décision judiciaire l’exige.

Shapr ne divulguera vos données personnelles, sans préavis, que si la loi l’exige, ou si Shapr croit en toute bonne foi que cela est nécessaire pour : (a) se conformer à la loi ou à une procédure légale concernant Shapr ou le Système ; (b) protéger et défendre les droits ou la propriété de Shapr ; et (c) agir dans des circonstances urgentes pour protéger la sécurité personnelle des utilisateurs Shapr ou du public.

De plus, en ce qui concerne les données personnelles des tiers que vous nous fournissez via le Système, nous ne partageons pas ces informations avec d’autres utilisateurs du Système ou des tiers, sauf si (i) vous nous autorisez expressément à le faire, ou (ii) nous sommes tenus de le faire afin de satisfaire une obligation légale ou réglementaire.

Les durées de conservations des données personnelles collectées par Shapr

Shapr conserve vos données personnelles pendant la période nécessaire pour réaliser les objectifs décrits dans la présente Politique et à d’autres fins commerciales légitimes, sauf si la loi exige que vos données personnelles ne soient pas conservées autrement.

Les données traitées dans le cadre de l’utilisation de notre Système et liés à votre utilisation des Services sont conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter de la désinscription sur le site, sauf si la loi exige que certaines de ces données soient conservées pour une durée plus courte.

Les données liées à la géolocalisation ne sont pas conservées au delà d’une durée de douze (12) mois

Enfin, ces données pourront faire l’objet d’un archivage afin de gérer les réclamations ou litiges en cours et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande.

Le transfert de données hors de l’Union Européenne

Dans le cadre de la fourniture des Services, Shapr est susceptible de transférer vos Données Personnelles vers des pays non-membres de l’Union Européenne et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision d’adéquation de protection de la Commission Européenne.

Dans ce cas, Shapr s’assure que ce transfert soit réalisé dans des conditions conforment à la réglementation en vigueur en prenant toutes les mesures appropriées et afin dans des conditions et sous des garanties juridiques, techniques et opérationnelles propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces données.

Vos droits et les moyens de les exercer

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification, d’effacement de vos données personnelles ainsi qu’un droit de limitation du traitement réalisé et de définir le sort de vos données en cas de décès. L’exercice de certains de ces droits est susceptible d’entraîner l’impossibilité pour Shapr de vous fournir un accès au Système ou l’utilisation de toute ou partie des Services.

Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse suivante : support@shapr.net en justifiant de votre identitée. En outre, il vous est rappelé que vous pouvez exercer directement certains de ces droits par le biais des réglages de votre appareil ou de votre compte.

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.

Enfin, il est précisé que nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles, dans les conditions prévues par la loi, à une autorité judiciaire ou administrative dûment habilitée.

Nous contacter

Vos commentaires sur la présente Politique sont les bienvenus. Si vous pensez que Shapr n’a pas respecté la présente Politique, veuillez contacter Shapr à l’adresse suivante : support@shapr.net. Nous prendrons toutes les mesures commercialement raisonnables pour identifier et résoudre rapidement le problème.

Vos questions et commentaires sur le Système et les Services nous intéressent, et vos messages envoyés aux destinataires prévus sur le Système, y compris vos messages ou e-mails envoyés à notre service clients, sont les bienvenus. Nous partagerons vos communications avec ceux au sein de notre organisation qui sont les plus à même de traiter les problèmes contenus dans votre message. Nous pouvons archiver votre message pendant une certaine période ou le supprimer, mais votre adresse e-mail et message électronique ne seront utilisés que conformément à la présente Politique.

Date de la dernière mise à jour de la présente Politique : le 24 mai 2018.